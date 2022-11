Piden la renuncia de Xi Jinping por las restricciones contra una nueva ola de COVID

Una gran cantidad de gente se manifestó en las calles en contra de la política de encierro de Xi Jinping por una nueva ola de casos.

Una gran cantidad de personas se manifestaron en las calles para mostrar su descontento contra la política del gobierno de Xi Jinping de “COVID cero”, luego de conocerse el último reporte de casos donde se alcanzó un récord de alrededor de 40 mil contagios.

El malestar entre la población china va en aumento contra Xi Jinping debido a la estricta política que está aplicando para contener un nuevo brote de covid-19. Se registraron una importante cantidad de protestas en ciudades como Beijing y Shanghái. Un incendio que ocurrió el jueves en Urumqui fue uno de los detonantes de la ira de la gente dado que hubo varias problemas para accionar el rescate y esto habría sido a causa de la medidas de cierre.

