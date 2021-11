“Puede tornarse combativa y violenta”: Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos en el país evitar ir a Plaza de Mayo

La embajada norteamericana en el país lanzó un comunicado asegura que se trata de un evento riesgoso ya que calculan que irán más de 100 mil personas

El centro porteño está colmado de militantes de agrupaciones y sindicatos afines al kirchnerismo que aguardan en Plaza de Mayo para celebrar un acto por el Día de la Militancia en el que el Gobierno buscará demostrar apoyo popular luego de la dura derrota sufrida en las elecciones del domingo. Ante los antecedentes que existen en relación a este tipo de eventos, la embajada de Estados Unidos en el país lanzó un comunicado alertando a sus ciudadanos para que eviten transitar la zona.

“Recordamos a todos los ciudadanos estadounidenses que eviten las manifestaciones debido a su naturaleza impredecible y que eviten todas las grandes reuniones”, advirtió la embajada de los Estados Unidos a través de sus redes sociales.”Si bien la Embajada no cuenta con un número preciso sobre la cantidad que personas que asistirán, los reportes refieren que podrían asistir más de 100.000 personas”, agrega.

⚠️A demonstration is planned for Wednesday, November 17, 2021, at 3 p.m. at Plaza de Mayo, City of Buenos Aires.



⚠️We reminds all U.S. citizens to avoid demonstrations due to their unpredictable nature and to avoid all large gatherings. pic.twitter.com/PnLMJwmrwL