Salario mínimo: cuántas veces se puede salir a comer afuera en Argentina y América Latina

Según la consultora Focus Market, Venezuela y Argentina son los países con salarios mínimos en dólares más bajos mientras que Chile y Uruguay tienen el más alto. Cuántos platos a la carta, fast food y menú del día se pueden pagar

Cuántas cenas a la carta, cuántos menús del día y cuántos combos «Fast Food» alcanzan con un Salario Mínimo Vital y Móvil de diferentes países de América Latina. La consultora Focus Market elaboró un exhaustivo análisis y -a partir de las cifras brindadas por el portal Statista- pudo dar respuesta a estos interrogantes.

Según se desprende del estudio, Venezuela y Argentina son los países con un piso de sueldo más bajo medido en dólares, mientras que Chile y Uruguay se ubican en el otro extremo con el salario mínimo más alto.

Al tomar en consideración el salario mínimo de Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay, el informe arrojó que «el mismo le permite comprar hasta tres veces más en Argentina en comparación a sus países».





A partir de la apertura de las fronteras que comienzan a producirse este mes en el territorio nacional, indicó el director de Focus Market, Damián Di Pace, «los turistas extranjeros encontrarán una Argentina gastronómica que para los argentinos es cara en dólares en relación con su salario en pesos».

Sin embargo, remarcó que «para el mundo es regalado en relación al mejor salario en dólares que tiene el resto de los países de América Latina y que vendrán a nuestro país con sus billetes para hoy ser liquidados a $ 186 por dólar».



Cena con un salario mínimo

Para comprar una cena para dos con un salario mínimo, de acuerdo con el trabajo, «en el caso de Venezuela no puede acceder a ella». Argentina, por su parte, «compra nueve cenas para dos, mientras que en el otro extremo se encuentra Paraguay y Bolivia que compran 13 cenas para dos. En el caso de Chile compra ocho cenas para dos con un salario mínimo en su país».

Menú del día

Por otro lado, para comprar un menú del día con un salario mínimo, el estudio resaltó que «en el caso de Venezuela no llega a cubrir el mismo», ya que el valor del menú es de u$s 4 y allí el salario mínimo es de u$s 2,5. «Argentina compra 42 menús del día, mientras que en el otro extremo se encuentra Ecuador que compra 100 menús del día», precisó.

Para comprar un Combo Fast Food con un salario mínimo, en el caso de Venezuela no llega a cubrir el mismo, ya que el valor del menú es de u$s 4 y el salario mínimo es de u$s 2,5. «Argentina compra 56 combos –señaló la consultora-, mientras que en el otro extremo se encuentra Paraguay, que compra 84 Combos; y en el caso de Brasil compra 35 combos con un salario mínimo en su país».

Metodología



Para realizar este informe, cuya fecha data en septiembre pasado, se tomó el Salario Mínimo de los países seleccionados de América Latina en valor dólar estadounidense.

En el caso de Argentina,se tomó el valor del dólar del día que se realizó este informe que fue de $ 186 el dólar.

Para llegar a dicho resultado, se tomaron en cuenta los precios de una cena para dos personas, con postre, más un agua de 33 cl y una cerveza de 33cl; también se comparó un menú del día por persona, más un agua de 33cl, y por último un combo fast food con hamburguesa, papas fritas y gaseosa chica (preciosmundi).

Luego, para poder calcular las veces que alcanza para acceder a cada comida, se dividieron los salarios mínimos por valores de las comidas completas.

f: Cronista