“Vos sos el dueño de la verdad”: Feinmann cruzó a Facundo Pastor por el caso Etchevehere

Los periodistas, que también son abogados, contrapusieron sus argumentos respecto a la escritura que se conoció este lunes en la que Dolores habría cedido el total de sus acciones

Los periodistas y abogados Eduardo Feinmann y Facundo Pastor, protagonizaron una acalorada discusión en A24 al analizar el conflicto que mantiene Dolores Etchevehere y sus hermanos por la Estancia Casa Nueva, en Entre Ríos.

Cabe recordar que el predio fue ocupado por personas del grupo “Proyecto Artigas” que lidera Juan Grabois, y del que forma parte Dolores, pero el lugar es propiedad de Las Margaritas S.A. una sociedad de la que Dolores ya no formaría parte porque cedió el total de sus acciones.

Es por esta disputa que Feinmann y Pastor se cruzaron al aire, cuando manifestaron sus posturas respecto al tema.

Mientras que Pastor (sin leer los papeles) expresó la necesidad de que la Justicia determine una sentencia en torno a esta sucesión, Feinmann con una copia de la escritura en mano increpó a su colega: “¿Necesitás que el juez te diga, para saber vos como periodista, que no es un delito?”.

“Necesitás que la Justicia… pero Eduardo, siempre en un conflicto necesitás que la Justicia…”, insistió Pastor, pero Feinmann lo interrumpió con fervor y le señaló: : “No, quedate tranquilo, Pastor. El equivocado siempre soy yo. Quedate tranquilo. Vos sos el dueño de la verdad y yo soy el pelotudo. No, quedate tranquilo. El periodista sos vos y el pelotudo soy yo. Quedate tranquilo, Pastor querido”.

Tras este comentario, Pastor intentó calmar los ánimos, pero su compañero continuó: “¿En serio necesitás para evaluar que un juez te diga esto?”.

“Necesitás que un juez resuelva una sucesión y una herencia que no tiene partición, que no tiene inventario…”., argumentó Pastor, pero Feinmann volvió a contradecirlo y agregó: : “Es que la señora de la que vos hablás ya cedió su parte y la firmó en esta escritura, en esta firma que está acá, ¿está claro?”.

Entonces, Pastor cuestionó: “¿Pero eso está presentado en la causa o lo tiene el abogado de Etchevehere?”.

Esta última pregunta enervó aún más a Feinmann que concluyó: “Está bien, listo, no voy a dar una clase. Mirá, no me vas a tomar examen, Facundo. Te agradezco mucho, buenas noches, hasta mañana”.

El documento que desató la pelea entre los periodistas tiene fecha de 2018 y señala que Dolores firmó de manera personal, junto a su abogado, y ante escribanía la escritura donde “cede el total de su paquete accionario a una sociedad anónima de Buenos Aires”.