EVANGELIO DEL DÍA🌹🌿

Lucas 2,1-14.

En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo el mundo.

Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria.

Y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen.

José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David,

para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada.

Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre;

y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue.

En esa región acampaban unos pastores, que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche.

De pronto, se les apareció el Angel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor,

pero el Angel les dijo: «No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo:

Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor.

Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre».

Y junto con el Angel, apareció de pronto una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo:

«¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres amados por él!».



🌿🌹MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌹

Lc. 2, 1-14:

🌿🌹La gloria de Dios.

1) Volver:

Las fiestas proponen el vínculo con los afectos. Capaz que a vos te cuesta conectarte con los afectos por cuestiones vividas en este año…llevándote a caer en hoy ser una persona con armadura. ¡Sácate la armadura! Y seguí. Si tenés miedo de que te peguen de nuevo en la vida y en los afectos no te tires abajo. Porque si has sobrevivido a lo que has sobrevivido, vos con Dios podés superarlo todo. Y no tener armadura te permite «la caricia».

2) No tenían albergue:

Creo que es importante seguir adelante como lo hizo José y encontrar soluciones. José no se victimizó. No cayó en esto de «¿Dios por qué sos así conmigo?». Él supo enfrentar la realidad y buscar la solución. Vos hoy enfrenta tu realidad y encontrá una solución, no sabemos si es la mejor o peor, pero hoy es solución.

3) El gozo:

Es lo que siente un sencillo y humilde de corazón, como los pastores. Seguro que esta noche pasarás en familia. Te propongo que cuides siempre el ser neutro, porque no falta que en la reunión familiar se arme alguito. Sé neutro y ponete del lado del herido y no del que tiene razón. Esto es lo que hizo Dios y por eso viene en un pesebre, para mostrarte que con humildad de corazón se vence toda soberbia de alrededor. #SigamosLaEstrella #CaminoaBelén.