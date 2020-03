EVANGELIO DEL DÍA*

Lectura del santo evangelio según san Juan (5,31-47):



EN aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos:«Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí.Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre; si digo esto es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz.Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan: las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí: que el Padre me ha enviado.Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no lo creéis.Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna; pues ellas están dando testimonio de mí, ¡y no queréis venir a mí para tener vida! No recibo gloria de los hombres; además, os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros.Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis; si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis.¿Cómo podréis creer vosotros, que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre, hay uno que os acusa: Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero, si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras?».



Palabra del Señor[

: La Verdad.1) La búsqueda: capaz que esta cuarentena-cuaresmal te está llevando a ese encierro para que te abras a vos. ¡Sí! Este tiempo que estás en casa capaz que no aguantás el estar encerrado porque está llegando el momento de darte cuenta que estás vacío por dentro. ¿Quién sos vos? ¿Qué es lo que querés para tu vida? ¿Es esto lo que tenías proyectado para tu vida? Capaz que hoy tenés el tiempo para responderte esas preguntas.



2) Testimonio: hoy vos, como creyente, estás llamado a dar testimonio. En primer lugar, de prudencia, sabiendo que vos cuidándote nos cuidas, pero también dando testimonio de cercanía. Hoy, como Iglesia, tenemos que estar cercanos. Las personas hoy necesitan expresarse y hablar. Hasta a mí me pasa. Como que ya no me dan los tiempos y la batería de atender video llamadas, pero es la manera para consolar y prestar el oído. ¡Ayudame vos! Recibí llamadas y escuchá a tu hermano o a tu hermana, que exprese todo lo que siente y lo que vive, lo que piensa. Capaz que en estos días tu testimonio sea el de la escucha y el consuelo. ¡Confía! el Espíritu Santo obrará en vos. Y si te toca atender una llamada, pedí luz al Espíritu Santo y solo escucha.



3) Luz: hoy volvamos a iluminar y dar sentido a esta vida, estamos llamados a dar luz y a poder sacar la tiniebla de la desesperanza. Cuántas cosas lindas estamos haciendo. ¡Vamos! que vos y yo aquí no nos dejamos ganar por ningún virus, pero sí ganamos viralizando a Cristo. ¿Te sumas?