Jorge Brito: “Soy partidario de tener un ministro de Economía con un poder concentrado como Domingo Cavallo”

El dueño de Banco Macro, en una entrevista con iProfesional, dejó en claro su disconformidad con las políticas económicas del Gobierno y fue duro contra el ministro de Economía Martín Guzmán.Jorge Brito, empresario, dueño del Banco Macro y quien se define como “un banquero peronista”, fue entrevistado por iProfesional donde criticó a la política del Banco Central respecto del tipo de cambio y aseguró que Alberto Fernández, -al igual que Mauricio Macri en su momento-, se equivocó en desguazar el Ministerio de Economía y en no elegir a una sola fiigura para conducirlo. “Argentina necesita un ministro de Economía fuerte y con un poder concentrado, como Cavallo”, aseguró.

Al ser consultado sobre los movimientos realizados hasta el momento por Alberto Fernández en el poder, en el sentido de no unificar de nuevo el Ministerio de Economía, sino mantener descentralizada el área económica en distintos equipos, Brito confesó: “Yo soy partidario de tener un ministro de Economía con un poder concentrado como Domingo Cavallo. Y más en un país que está en crisis, como la Argentina. Creo que hoy se necesita un ministro de Economía que disponga de todos los elementos.”.

“Si el ministro de Economía no tiene todos los elementos, el ministro de Energía puede aumentar las tarifas y tal vez eso no sea compatible con la politica monetaria. Y eso con un ministro con poder concentrado no pasa” continuó el banquero. Y luego, añadió: “Después están los que dicen que puede haber celos entre el Presidente y el ministro de Economía, pero eso dependerá de la personalidad de cada uno. En mi opinión, hoy en la Argentina se necesita un ministro de Economía fuerte“.

Para Brito el ministro de Economía, Martín Guzmán, “hoy es más un ministro de Finanzas que de Economía” . Y con respecto a la propuesta del Gobierno de financiarse emitiendo bonos en pesos y que los bancos los compren, Brito analizó: “Lo que Guzmán está tratando de hacer, que obviamente todos quisiéramos, es lograr tener moneda en la Argentina, y para eso hay que generar una curva de tasas. Lo que el ministro quiere hacer con los bonos es financiarse con deuda pública con el sistema financiero, pero a su vez yo como banco le puedo ofrecer a los clientes esos títulos”.

“Guzmán no va bien. Guzmán empezó. Pero hay que ver cómo le va. Puso la pelota en la cancha, diciendo que quiere recuperar la moneda. Pero muchos ministros antes intentaron hacer una curva en pesos para generar ahorro. Y eso es fundamental. En Argentina, porque nunca en los últimos años tuvimos moneda, la gente enseguida se refugia en el dólar. Cuando tiene un peso de más se va al dólar. Pero yo coincido con el objetivo de Guzmán y del Gobierno: tenemos que tener una moneda. Es eso o volver a la convertibilidad. Y yo no estoy con la convertibilidad”, sostuvo el empresario.

Brito también tuvo oportunidad de dar su opinión acerca de la brecha que hay entre los distintos tipos de dólar: “Yo tendría dólar comercial y un dólar libre. Nada más. Un dólar comercial para todo lo que es balanza de pagos, y el resto es todo financiero y por lo tanto es un dólar libre. No tendría regulaciones. Y creo que el Banco Central —que va a tener excedentes en su balanza—, si observa que el tipo de cambio está muy alto podría intervenir en ese mercado libre y hacer bajar un poco la brecha”.

En cuanto a la situación que sufren las Pequeñas y Medianas Empresas, causa del aislamiento social y la economía casi congleada, y teniendo en cuenta que no todas pudieron conseguir los créditos a tasa subsidiada de hasta el 24% que impulsó el Gobierno, Brito explicó: “A mí me encanta prestarle a las pymes. Y nosotros en el Macro otorgamos miles de préstamos a esa tasa subsidiada. Lo que pasa es que si no tengo un subsidio no puedo prestar a tasas bajas. Porque si el Estado no me subsidia, no le puedo pedir a mi ahorrista que lo haga. Pero en esta oportunidad prestamos 17.500 millones de pesos, entre los créditos para pago de salarios y para capital de trabajo”.