¿La conocías? Una teoría dice que viajar a Colonia significa el fin de la relación

La teoría comenzó a cobrar cada vez más fuerza cuando una serie de usuarios de la red social Twitter concordaron en el mismo finalColonia del Sacramento es una pequeña localidad a 50 kilómetros de Buenos Aires que parecería ideal para pasar un fin de semana diferente junto a tu pareja. Lason algunas cosas que se pueden hacer en un lugar que ofrece una tranquilidad difícil de conseguir a tan pocos kilómetros.

Sin embargo, según una teoría que empezó a recorrer las redes en las últimas horas, Colonia es una verdadera prueba de fuego; y muchas parejas se separan luego de visitarla.

“Es un hecho científico. Ninguna pareja que fue sola a Colonia sobrevivió”, dice Erika en Twitter.

“Una vez al año todo el mundo debería ir a Montevideo. No a Colonia. Colonia es para separarse”, dijo en 2018 Mario Pergolini sin dar más detalles en su programa radial.

Sin embargo, la “teoría” se viralizó luego de que un usuario de la red social abriera un hilo para discutirla. “Tengo la teoría de que las parejas que se van un fin de semana a Colonia se están por separar. Onda, vayamos a algún lado solos antes de que esta relación se vaya al tacho, pero no gastemos mucha guita al pedo”, había escrito @Wait_Man para abrir el debate.

Así, las respuestas de los usuarios que contaban sus experiencias personales para avalar la teoría no tardaron en llegar: “Ni te conozco, pero me sumo a tu teoría. Me pasó a mí. ¿Hay un club o algo? ¿Tenemos beneficios, art, obra social?”, decía a modo de broma @xavoguerrero.

“Irrefutable tu teoría. Me pasó viviendo en Montevideo, no sé bien qué pasó, pero me volví sola con una horma de queso en el asiento del acompañante”, fue otra de las tantas respuestas de la gente.

Sin embargo, para Santiago Gómez, psicólogo del Centro de Psicología Cognitiva, no se trata tanto del destino en sí que visita una pareja en crisis, sino del hecho de decidir tomarse unos días para mejorar la situación. “La peor indicación terapéutica para una pareja que está en crisis es sugerir que se vayan de vacaciones, ya que existe una alta probabilidad de que dicha pareja vuelva separada o que se separe al poco tiempo. Esto es producto de que la convivencia agudiza el malestar y los conflictos”, aseguró el especialista consultado por este medio.

“En relación con que sea un determinado lugar como Colonia el que ‘mágicamente’ desencadene el final de una relación de pareja no he leído ningún estudio científico que así lo demuestre. Sí existen mitos o teorías que las personas viralizan en las redes sociales a partir de un hecho que les sucede”, añadió.

Efectivamente, según un estudio presentado por sociólogos de la Universidad de Washington en Seattle, las parejas se separan más después de las vacaciones. Los hallazgos revelados por la investigación develan que existen más demandas de separación en marzo y agosto, porque las vacaciones son emocionalmente intensas y estresantes, y eso puede llevar a que no se cumplan las elevadas expectativas.

Los expertos estudiaron las cifras de separaciones entre 2011 a 2015 en el estado de Washington, y encontraron que “el patrón se mantiene constante año tras año y se repite en todos los distritos”. Sin embargo, separarse durante las vacaciones de verano sigue siendo un tabú para muchas personas, ya que se trata de “momentos familiares sagrados”, explica Julie Brines, socióloga y autora principal del estudio.