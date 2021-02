Una médica del Hospital Posadas describió el operativo de la vacunación VIP: “Un día llegaron combis repletas de gente joven”

En el nosocomio son muchos los que saben de la operación del vacunatorio VIP, sin embargo «no se animan a hablar porque tienen miedo» En medio del escándalo por la, que obligó al Gobierno a publicar una lista con quienes fueron inoculados de forma paralela, comienzan a aparecer

Uno de ellos es el caso de Mirta Jaime, secretaria general de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop), quien contó con detalles, en un informe realizado por la señal Telefe, cómo se dio el operativo para la vacunación VIP en su lugar de trabajo, el Hospital Posadas.

“Un día llegaron combis mandadas por el ministerio de Salud repletas de gente joven. No estaban en los grupos de riesgo cuando acá se necesitaba vacunar a los compañeros (personal médico)”, comenta Jaime.

Luego agrega: “Se dieron 80 vacunas a personas que no eran del hospital“. La médica sostiene que al consultar el por qué debían ser inoculados, siendo que no eran esenciales, no obtuvieron justificación alguna. Solamente recibieron respuesta del director del hospital: “vienen con directiva del ministerio“, aseguró.

En el hospital no están todos vacunados, “las dosis que se llevaron podía haber ido a médicos y equipo de salud”, agrega la gremialista.

Lo relatado por la médica corresponde solamente a un día en particular, aun es una incógnita cuantas veces se repitió este modus operandi. Para peor, las personas inoculadas no figuran en la lista divulgada por el Gobierno por lo que se teme que la cantidad de vacunados VIP sea mucho mas grande que la reconocida.

“Acá en el hospital vimos unas presencias que no correspondían, incluso con un funcionario público, pero se nos dijo que eran enviados del Ministerio para la vacunación”.

Jaime es una de las pocas empleadas del Hospital Posadas que se atreve a hablar, muchos de sus colegas temen perder su empleo. Ante la consulta del periodista sobre su opinión al respecto del vacunatorio VIP respondió: “Es una barbaridad, una impotencia total. Nosotros no adherimos a la corrupción. Este es un hospital que no ha perdido la capacidad de sorprenderse por las cosas que pasan, pero esto que pasó la verdad es que es absolutamente reprochable”, aseveró Jaime.”.

Los testimonios del personal médico utilizado para la vacunación VIP sería crucial desentramar la red de corrupción y favoritismo que se esconde detrás de este escándalo. Sin embargo, Jaime sentencia “no se animan a hablar porque tienen miedo”.